Iban a organizar los 15 de su hija y murieron aplastados por un árbol

Un trágico episodio provocado por las intensas ráfagas del viento Zonda conmociona a toda la provincia de Mendoza. Un matrimonio perdió la vida de forma instantánea el sábado por la tarde, luego de que un árbol de gran porte cayera directamente sobre el vehículo en el que se desplazaban por la Ruta Nacional 143, a la altura de Paso de las Carretas, en el departamento de San Carlos.

El hecho dejó un saldo desgarrador, pero también un milagro entre los destrozos: dos ocupantes que viajaban en la parte trasera del rodado lograron sobrevivir, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

¿Quiénes eran las víctimas fatales?

Las personas fallecidas fueron identificadas como Fabio Germán Pompei, de 46 años, y Fabiana Piedi, reconocidos vecinos de la localidad de Chacras de Coria.

El marido conducía la camioneta y su esposa viajaba en el asiento del acompañante. De acuerdo con los peritajes del rescate, el impacto del árbol colapsó por completo el techo sobre las plazas delanteras y deformó la estructura del habitáculo, provocando la muerte de ambos casi en el acto.

Un viaje familiar con la ilusión de una fiesta de 15

Detrás del accidente se esconde una historia desgarradora. La familia había planificado el viaje con un motivo especial: ir a buscar a su hija adolescente, quien se encontraba en San Rafael disputando una jornada deportiva de hockey con las divisiones del Club Banco Mendoza.

Aunque la joven debía regresar a la noche con la delegación del club, sus padres decidieron adelantarse e ir a buscarla en auto para compartir el fin de semana juntos y ultimar los detalles de su fiesta de cumpleaños de 15, prevista para el fin de semana siguiente.

Al regreso, cerca de las 16:35, el temporal de Zonda provocó la caída del árbol sobre el vehículo, truncando trágicamente los planes familiares.

El milagro en los asientos traseros: cómo están las sobrevivientes

Pese a la violencia del impacto, la parte trasera de la camioneta conservó gran parte de su estructura, lo que salvó la vida de las dos pasajeras que viajaban allí la hija adolescente del matrimonio y Andrea Roxana Fariña (52 años), oriunda de Río Cuarto, Córdoba.

Ambas fueron rescatadas por los bomberos tras un complejo operativo que requirió cortar la carrocería del vehículo. Posteriormente, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Antonio J. Scaravelli.

Fuentes sanitarias confirmaron que ambas mujeres presentan traumatismos de diversa consideración, pero evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro, acompañadas por contención profesional y sus seres queridos.