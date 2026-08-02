Tensión en Tilisarao: reclaman por el paradero de Darío Cuello

La tensión escaló en las últimas horas en Tilisarao. En señal de protesta y en medio de un clima de máxima alerta e indignación, manifestantes y familiares de Darío Bautista Cuello se concentraron frente a la Comisaría Distrito 23° y prendieron fuego neumáticos para exigir respuestas inmediatas sobre su paradero.

La movilización cobra fuerza luego de que trascendiera que la familia planea marchar hacia una estancia ubicada en las cercanías de la localidad, donde sospechan que el joven podría encontrarse.

El objetivo principal de la medida es lograr que las autoridades intensifiquen los rastrillajes y se esclarezca la desaparición. Asimismo, según trascendió por dichos de vecinos de la zona, la bicicleta en la que se movilizaba habría aparecido, aunque por el momento no hay noticias confirmadas sobre el paradero del joven.

La búsqueda es desesperada. Al momento de la publicación de esta nota, no hay noticias sobre su paradero.

Darío Bautista Cuello, de 27 años y domiciliado en Tilisarao, se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado viernes 31 de julio, momento en que fue visto por última vez alrededor de las 15:00 horas. La denuncia formal fue radicada por su hermano en la dependencia policial local, motivando la emisión de la correspondiente solicitud de paradero.

De acuerdo con la información suministrada por las fuerzas de seguridad, el joven es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto de color negro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto gris, una remera azul o celeste, zapatillas negras y se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo mountain bike de color amarillo con manubrio negro.

Desde la Policía solicitaron a la comunidad que ante cualquier dato o información que pueda aportar a la búsqueda, se comuniquen de inmediato a la línea de emergencias 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana.