"Esta es la cruda verdad, Adolfo: te fuiste solo del PJ, nadie te echó, estás mintiendo"

El presidente del justicialismo puntano, Alberto Rodríguez Saá, sostuvo que las puertas del partido están abiertas para todos los que quieran volver, pero codicionó ese regreso a que den una explicación sobre su partida: "Aunque sea un 'yo no fui'".



Lo expresó en el encuentro con compañeros, militantes y amigos que se llevó a cabo el viernes en Justo Daract, donde remarcó cada uno de los escenarios que se fueron dando tras el alejamiento de Adolfo Rodríguez Saá del Partido Justicialista. "Están mintiendo, estás mintiendo, Adolfo. Te fuiste solo, te fuiste a enfrentarnos, hiciste un partido aparte (Todo Unidos) y fuiste candidato contra nosotros", recalcó Alberto.



Después, el ex gobernador recordó que su hermano fue aliado de Poggi, quien desde su llegada a la gobernación inició una "persecución contra todos los compañeros, al igual que los otros traidores", en clara alusión al intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, y otros dirigentes que se fueron del partido.

"Que vuelva el que quiera, pero necesitamos escuchar una explicacion o justificación de lo que hicieron, no echarnos a nosotros la culpa de la desgracias".