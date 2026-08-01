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Alberto Rodríguez Saá en Justo Daract: "Vamos a devolverle la esperanza al pueblo"

El presidente del PJ puntano se reunió con dirigentes de la localidad con quienes compartió una jornada de análisis político y a quienes instó a fortalecer la militancia.

Por redacción
| Hace 4 horas

El presidente del Partido Justicialista Alberto Rodríguez Saá encabezó un encuentro con dirigentes del departamento Pedernera. Fue en la ciudad de Justo Daract, donde compartió una jornada de análisis político de cara a los desafíos que atraviesa la provincia.

 

 

Durante la reunión, el exgobernador convocó a fortalecer la militancia y a mantener el compromiso con los vecinos. Además, destacó la importancia de construir una alternativa que vuelva a poner en el centro las necesidades de la comunidad.

 

 

"Vamos a devolverle la esperanza al pueblo", expresó en un mensaje orientado a reafirmar el trabajo territorial y la unidad del espacio.

 

 

Este encuentro está comprendido entre las actividades previas a la realización del Congreso del Partido Justicialista que ha sido convocado para el 22 de agosto.

 

 

El llamado generó una gran expectativa por las posibles definiciones que se adopten.

 

 

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