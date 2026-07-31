Allanaron una vivienda del Amaro Burgos por amenazas con un arma de fuego

Un allanamiento realizado este viernes en una vivienda del barrio Amaro Burgos terminó con el secuestro de municiones y un teléfono celular, en el marco de una investigación por amenazas con un arma de fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, con colaboración de personal de Infantería, luego de una orden emitida por el Juzgado de Garantía 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por un hombre de 63 años, quien el sábado 26 de julio habría sido amenazado con un arma de fuego mientras se encontraba en la puerta de su domicilio, en el barrio Amaro Burgos.

De acuerdo con la información oficial, las tareas investigativas permitieron identificar una vivienda de la manzana D del barrio, donde finalmente se concretó el procedimiento.

Durante el allanamiento, los policías secuestraron dos municiones calibre 9 milímetros, un cartucho de escopeta calibre 12 y un teléfono celular. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar si tienen vinculación con el hecho investigado.

El operativo se desarrolló sobre la calle Luna Martínez, entre Ayacucho y José Ignacio Rucci, en una zona donde los vecinos habían manifestado preocupación por los episodios de violencia y amenazas.

Según testimonios recogidos durante el procedimiento, la vivienda allanada sería frecuentada por personas señaladas por los vecinos como conflictivas y vinculadas a hechos delictivos. Esa versión, sin embargo, no implica una imputación ni acredita por sí misma la participación de los ocupantes en las amenazas investigadas.

Al momento del allanamiento no se habían informado personas detenidas. La investigación continúa bajo la intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial.