El helicóptero que se cayó en San Juan había trabajado en el incendio de Estancia Grande

Por la cercanía con San Juan y por lo trágico del hecho en sí, la caída del helicóptero que sorprendió a todo el país el miércoles a la siesta tuvo un retumbe especial en San Luis. Pero la posibilidad de que el Bell 412 que se precipitó a tierra hubiera estado en la provincia para combatir el incendio forestal que arrasó con Estancia Grande, El Durazno y Potrero de los Funes hizo que el vínculo y la tristeza fuera mayor.

Según varias fuentes de bombeos, la aeronave pasó por la provincia hace dos semanas para colaborar con la apaciguación del fuego en las sierras de San Luis. Su tarea fue la de sacar agua del dique de Potrero de los Funes y esparcirla desde las alturas sobre la superficie quemada.

Varias fotos y un video del Gobierno de la Provincia muestran al helicóptero en su labor de rescate. Lo que no se puede determinar todavía era quién fue el piloto en aquella ocasión y qué tripulantes tenía. Incluso sería el mismo que utilizó la ministra Nancy Sosa para hacer su recorrido aéreo por la zona.

La noticia de la caída del bien fue un fuerte golpe para todos los bomberos voluntarios de la provincia y los cuarteles no tardaron en manifestarse en redes sociales. En el Valle del Conlara recordaron especialmente a Adrián Damián Bosch, jefe del cuerpo de bomberos de Villa Las Rosas, una localidad cordobesa muy cercana a la zona.

El Bell 412 es una de las aeronaves más utilizadas en el mundo para misiones de rescate, combate de incendios forestales, evacuaciones sanitarias y operaciones de seguridad. El helicóptero accidentado había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar en tareas de capacitación y luego sumarse al operativo de combate de incendios forestales en La Rioja.

El accidente ocurrió en la zona del parque provincial Ischigualasto, en San Juan, y las causas del siniestro aún son materia de investigación.

El Bell 412 es un helicóptero bimotor de fabricación canadiense, desarrollado por Bell Textron a partir del modelo Bell 212. Está equipado con un rotor principal de cuatro palas, puede transportar hasta 13 pasajeros además de la tripulación y alcanza una velocidad máxima cercana a los 260 kilómetros por hora.

Su diseño le permite operar en condiciones climáticas adversas y en zonas montañosas o de difícil acceso, características que lo convierten en una de las aeronaves más empleadas para emergencias.

En la lucha contra incendios forestales, el motivo por el que estaba en vuelo cuando ocurrió el accidente, este tipo de helicóptero suele utilizarse para el traslado de brigadistas, equipos y personal especializado, además de incorporar un sistema para lanzar miles de litros de agua sobre los focos ígneos.