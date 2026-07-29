Una joven motociclista fue internada tras ser chocada por un auto

Una joven de 21 años con más de un gramo y medio de alcohol en sangre fue internada en el Hospital Central tras un accidente ocurrido en la mañana del miércoles 29 de julio en la esquina de Justo Daract y Aviador Origone.

La motociclista circulaba en una Corven Energy de 110 cc por Justo Daract hacia el norte y fue impactada por un Volkswagen Suran que iba en el mismo sentido, conducido por un hombre de 50 años. El accidente se produjo poco antes de las 7:30 de la mañana.

La joven habría colocado la luz de giro para doblar hacia el este cuando fue impactada por el otro rodado. En principio, una ambulancia atendió a la motociclista pero como los golpes revestían cierta gravedad fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Central “Ramón Carrillo” para recibir atención médica más compleja.

El alcotest que realizó a los conductores arrojó resultado negativo para el automovilista y positivo para la joven, que tenía 1,58 gramos por litro.