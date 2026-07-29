Una joven motociclista fue internada tras ser chocada por un auto
La chica de 21 años iba en una moto cuando un Volkswagen Suran la chocó de atrás en la esquina de Justo Daract y Aviador Origone, en San Luis. La víctima dio positivo el test de alcoholemia.
Una joven de 21 años con más de un gramo y medio de alcohol en sangre fue internada en el Hospital Central tras un accidente ocurrido en la mañana del miércoles 29 de julio en la esquina de Justo Daract y Aviador Origone.
La motociclista circulaba en una Corven Energy de 110 cc por Justo Daract hacia el norte y fue impactada por un Volkswagen Suran que iba en el mismo sentido, conducido por un hombre de 50 años. El accidente se produjo poco antes de las 7:30 de la mañana.
La joven habría colocado la luz de giro para doblar hacia el este cuando fue impactada por el otro rodado. En principio, una ambulancia atendió a la motociclista pero como los golpes revestían cierta gravedad fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Central “Ramón Carrillo” para recibir atención médica más compleja.
El alcotest que realizó a los conductores arrojó resultado negativo para el automovilista y positivo para la joven, que tenía 1,58 gramos por litro.
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