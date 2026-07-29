De una jueza a un acusado, "no entiendo por qué usted anda con un cuchillo por la calle"

Primero quiso abusar de una joven de 15 años a la que abrazó e intentó besar. Luego amenazó a la familia de la chica con tomar represalías. Cuando lo quiso detener la Policía, siguió con la violencia y sacó un cuchillo con el que advirtió clavaría en el ojo a un efectivo. Pese a la locura de un día muy violento, un joven diagnosticado con esquizofrenia estará detenido en la casa de su abuelo por dos meses. “Es una oportunidad que la da la Justicia”, le dijo la jueza al imputado.

Los hechos que se ventilaron en una audiencia de formulación de cargos sucedieron el domingo pasado en el oeste de la ciudad de San Luis cuando el acusado atacó a la adolescente que estaba en la puerta de su casa. Ese primer episodio concluyó cuando la víctima logró soltarse de los brazos del atacante.

Los padres de la chica y algunos vecinos salieron en busca del agresor y lograron capturarlo pero el hombre no paró con sus ataques. “Mírame bien y no te olvides de mi cara porque vas a saber lo que le va a pasar”, le dijo a la madre de la víctima antes de escaparse del amarre de los vecinos.

Sin embargo, la fuga del hombre no duró mucho, ya que la Policía lo interceptó sobre calle Corrientes, a pocos metros del lugar del ataque. La captura no fue fácil para los oficiales, ya que el sujeto exhibió un cuchillo de cocina con el que amenazó a los agentes.”¿Querés que te clave el ojo?”, le preguntó, desaforado, a uno mientras a la vez amenazaba con autolesionarse.

Más tranquilo, dos días después, en el edificio de Tribunales, el joven escuchó las acusaciones en su contra y la voz de la jueza Agustina Dopazo Samper que en tono maternal le advirtió de la oportunidad que le estaban dando.

“Usted entiende que es muy grave lo que ha pasado, cómo usted ha actuado, con qué elementos ha actuado, porque no entiendo por qué usted anda con un cuchillo en la calle”, expresó la magistrada. Dijo además que la decisión de concederle la prisión domiciliaria respondió a su situación particular de salud y a la contención familiar ofrecida por su madre y su abuelo.

Es que antes de comenzada la audiencia, la madre del joven detenido presentó certificaciones varias sobre la discapacidad de su hijo y el tratamiento médico y de medicación al que se encuentra sometido.

Dopazo Samper le advirtió al imputado que permanecerá bajo control diario del Instituto de Reinserción Social y que no puede salir “bajo ningún aspecto” del domicilio de su abuelo. “Tampoco puede tener ninguna actitud agresiva con su abuelo y con cualquier persona de su familia que esté en ese domicilio, ¿sí?”, le explicó, comprensiva, la jueza.

Del otro lado, una evaluación psicológica hecha sobre la víctima señaló que la adolescente tras el episodio tiene “elevada angustia, llantos recurrentes y temor”. No obstante, la chica y su hermana de seis años serán llamadas a declarar en Cámara Gessell.