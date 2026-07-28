Preocupación por grietas en un jardín de San Luis: exigen reparaciones

La tranquilidad de la comunidad educativa del Jardín de Infantes N°4 “Rosario Vera Peñaloza” se vio alterada tras las advertencias de las familias de los estudiantes que asisten al establecimiento ubicado sobre avenida Centenario, entre Sarmiento y Alem. La preocupación principal se centra en el aula a la que acuden niños de 3 años, donde una de las paredes muestra rajaduras de consideración que superarían el medio centímetro de espesor.

Frente a esta situación, los tutores expresaron su temor por la seguridad de los pequeños y solicitaron el traslado provisional de la división a otra sala del colegio. Sin embargo, la dirección de la institución aclaró que no cuenta con la potestad de reubicar a los alumnos de forma autónoma sin la previa autorización de los organismos oficiales correspondientes.

Para llevar calma, el jardín emitió un comunicado informando que durante el receso invernal se realizó una inspección profesional a cargo del ingeniero Alejandro Miguel Bilbao. De acuerdo con el dictamen técnico elaborado por el especialista, la estructura no presenta riesgos ni compromete la estabilidad edilicia al momento de la revisión, descartando cualquier peligro de derrumbe inmediato.

A pesar de las precisiones técnicas y del aparente seguimiento, los padres insisten en que la incertidumbre persiste y reclaman una intervención concreta para reparar de forma definitiva las instalaciones. Hay amplia preocupación y en redes sociales la gente mostró su enojo con el panorama.

“Es indignante que digan que no es peligroso, se ve bien cómo está la pared y si se terminara derrumbando aplastaría a nuestros hijos (…) no estamos pidiendo mucho, solo que muevan a los pequeños a otra aula para que puedan arreglar como corresponde. Lo único que hace este Gobierno es entregar sillas y pintar un poquito la escuela. Queremos una respuesta por la seguridad de nuestros hijos”, publicó Yesica, una usuaria de Facebook.

Con información de La Dosis Puntana/Redacción/Redes sociales.