Recordaron al beato puntano, a 50 años de su asesinato

A 50 años del asesinato de Wenceslao Pedernera, quien puede ser el primer santo nacido en San Luis, la Iglesia Católica lo recordó con una serie de actividades realizadas en Sañogasta, el pequeño pueblo de La Rioja donde el beato vivió sus últimos años.

Pedernera, nacido en La Calera el 28 de setiembre de 1936, fue un activista rural católico asesinado por la dictadura militar en represalia a la acción desplegada por el Obispado de La Rioja por entonces encabezado por Enrique Angelelli, ultimado en el mismo operativo que el puntano.

El recuerdo de Wenceslao en La Rioja fue presenciado por su hermano Mariano y su sobrina Viviana, quienes viajaron especialmente desde San Luis en compañía del obispo Gabriel Barba y manifestaron su emoción por el recuerdo. Allá fueron recibidos por Marta Conejo, "Coca", la esposa de Wenceslao y sus hijas, Susana, Estela y Viviana, quienes junto a los nietos del matrimonio vivieron una jornada muy especial.

Sañogasta es un pueblo muy especial en la vida del beato, ya que desde allí decidió emprender su lucha y radicarse con su familia. Además, en ese pueblo dio supremo testimonio de fidelidad al Evangelio.

A la mañana, en un club ubicado a una cuadra de la casa de Pedernera, se concentró la peregrinación que desembocó en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, donde se veneran las reliquias del beato. Durante el recorrido, los fieles recordaron el compromiso laical de Wenceslao, quien fue catequista y cooperativista.

Además, el puntano prestó servicio en la Acción Católica, la Pastoral Bíblica y la Pastoral Campesina, en donde mostró una sencillez y una fe comprometida con el Evangelio y con los más necesitados que todavía quienes lo conocieron recuerdan con admiración.

La procesión fue encabezada por la Cruz de los Mártires, llegada a pie desde Punta de los Llanos y Bajo de Luca, junto a la imagen de monseñor Enrique Angelelli y el cuadro que reúne a los cuatro Beatos Mártires Riojanos y que está en la entrada del pueblo.

En la capilla, los obispos de La Rioja, monseñor Dante Braida, y el puntano celebraron la misa e hicieron una homilía conjunta en la que Barba dijo que participaba del oficio únicamente a título personal, sino en representación de toda la provincia de San Luis.