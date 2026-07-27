Potrero de los Funes, entre la violencia y la inseguridad

Con pocos metros de diferencia, dos hechos que motivaron la intervención policial sumaron preocupación a los vecinos de Potrero de los Funes, quienes viven atrapados entre la violencia y la inseguridad. Uno fue un robo en un conocido local comercial del Circuito y otro fue una pelea entre varios jóvenes que se viralizó rápidamente

En la mañana del domingo, el local de “Los quesitos”, ubicado en una zona muy transitada de Potrero, fue víctima de la inseguridad y de un solitario ladrón que rompió la vidriera y se llevó dinero y bebidas.

Con total impunidad y sin que nadie se percatara, el delincuente rompió el vidrio de la puerta principal que da al Circuito del lago y se llevó los elementos. Fue filmado por las cámaras de seguridad del local comercial y por otras cámaras de la calle que lo captaron cuando llegaba al comercio y cuando se iba.





El otro hecho sucedió por el domingo a las 17 en la avenida Los paraísos, otro de los espacios muy transitados de la localidad. Unos 20 jóvenes protagonizaron una brutal pelea, con sillazos e insultos, que no terminó en tragedia de casualidad.





Pese a que la comisaría está a unas pocas cuadras del lugar, no hubo intervención policial, aunque sí una denuncia del dueño de un bar que dijo que el problema se ocasionó cuando una camioneta Ford F 100 impactó contra el espejo retrovisor de su auto, un Volkswagen Nivus que estaba estacionado en la puerta del local.

Un poco más tarde, el gastronómico reconoció la camioneta en una cancha de fútbol y al hablar con el conductor, a quien conoce, recibió una respuesta satisfactoria: las disculpas del caso y la promesa de hacerse cargo de los gastos.

Sin embargo, una hora más tarde el dueño de la camioneta llegó al bar con un grupo de personas y generaron la revuelta con ataques hacia él y hacía sus hermanos.