Tragedia vial al sur de Villa Mercedes

Una mujer, de aproximadamente 50 años, murió al despistarse el vehículo que conducía a la altura del kilómetro 710 en la zona sur de Villa Mercedes.

Según los primeros informes, la víctima viajaba sola y había partido desde esta ciudad.

Por causas aún no establecidas, salió de la carpeta asfáltica y quedó a unos 200, en el interior de un campo.

La víctima sería oriunda de La Rioja y su apellido sería Feliciano.

Además de los efectivos policiales y una ambulancia del SEMPRO, fueron convocados los bomberos voluntarios de El Fortín.

Fuente: FM La Nuestra