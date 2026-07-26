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Tragedia vial al sur de Villa Mercedes

Una mujer murió al despistarse el vehículo que conducía. Fue en el kilómetro 710 en dirección a Buena Esperanza.

Por redacción
| Hace 3 horas

Una mujer, de aproximadamente 50 años, murió al despistarse el vehículo que conducía a la altura del kilómetro 710 en la zona sur de Villa Mercedes.

 

Según los primeros informes, la víctima viajaba sola y había partido desde esta ciudad.  

 

Por causas aún no establecidas, salió de la carpeta asfáltica y quedó a unos 200, en el interior de un campo.

 

La víctima sería oriunda de La Rioja y su apellido sería Feliciano.

 

Además de los efectivos policiales y una ambulancia del SEMPRO, fueron convocados los bomberos voluntarios de El Fortín.

 

Fuente: FM La Nuestra

 

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