Tragedia vial al sur de Villa Mercedes
Una mujer murió al despistarse el vehículo que conducía. Fue en el kilómetro 710 en dirección a Buena Esperanza.
Una mujer, de aproximadamente 50 años, murió al despistarse el vehículo que conducía a la altura del kilómetro 710 en la zona sur de Villa Mercedes.
Según los primeros informes, la víctima viajaba sola y había partido desde esta ciudad.
Por causas aún no establecidas, salió de la carpeta asfáltica y quedó a unos 200, en el interior de un campo.
La víctima sería oriunda de La Rioja y su apellido sería Feliciano.
Además de los efectivos policiales y una ambulancia del SEMPRO, fueron convocados los bomberos voluntarios de El Fortín.
Fuente: FM La Nuestra
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