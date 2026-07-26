“En seis meses tres (3) hechos, es como mucho, da la impresión que hay zona liberada”

El abogado y exconcejal Roberto Mones descargó en las redes sociales su preocupación e inevitablemente su estado de indignación e impotencia por el nuevo robo que, este viernes, sufrió en su estudio jurídico en pleno centro de Villa Mercedes. “Lamentablemente, una vez más fuimos víctimas de la inseguridad. En seis meses tres (3) hechos, es como mucho”, reprochó.

Durante la madrugada del pasado viernes 24 de Julio “nos robaron el manijón y la bocallave de una de las puertas del estudio, de bronce. Cuando nos avisaron solo pudimos ver las cámaras”, detalló el profesional, que a una semana de otro episodio delictivo que lo damnificó, volvió a recibir la visita de ‘los dueños de lo ajeno’.

“El 17 de julio, alrededor de las 12:00 salto una persona del techo de mi estudio a la vereda y, en febrero (25/02/26) me robaron toda la luminaria del estudio”, recordó.

El lugar de trabajo de Roberto Mones Ruiz está en pleno centro, en la misma vereda que de uno de los inmuebles de la UNVIME y de la Fiscalía Federal: en calle Las Heras entre Pescadores y Junín.

En las publicaciones que hizo sostuvo que en la ciudad “en los últimos meses se incrementaron los delitos, pero, parece que nadie hace nada. ¿Hasta cuándo el gobierno de la provincia va a permitir esto? ¿No conocen la palabra prevención?, preguntó y consideró: “Daría la impresión que existe zona liberada”.

Con este interrogante concluyó: “Esto es lo que debemos sufrir los habitantes de Villa Mercedes. ¿Hasta cuándo?”.