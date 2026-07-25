Le robaron la moto y encima la quisieron estafar

"Me robaron y encima quisieron estafarme", expresó como mucha bronca e impotencia Tamara Di Lacio, que vive en el barrio Independencia de Villa Mercedes. Denunció que un trío de malvivientes, le robaron del interior de su vivienda su motocicleta y, que después, mediante tres llamados telefónicos, intentaron estafarla.

En un video que viralizó en todas las redes, precisó que en las cámaras de seguridad se observan a tres personas merodeando su vivienda en horas de la madrugada. Dos hicieron de campana y el tercero, violentó el portón del garaje y le robó la motocicleta Corven Energy 110cc roja.

“Estoy cansada de la inseguridad, de no poder caminar tranquila por la calle, de que mi sobrina no pueda salir a comprar…”, cuestionó en una serie de videos sobre la situación de inseguridad que sufrió.

Además de lamentar el robo de la moto, “estoy indignada y súper dolida”, Tami Di Lacio relató que, tras publicar la foto de la moto en redes sociales para pedir ayuda para recuperarla, la quisieron estafar.

Dijo que recibió tres llamados pidiéndole dinero para devolvérsela. “Me robaron la moto y mi indignación es total!!!”, recalcó.