Repararon el caño roto y se normaliza el servicio de agua

Luego de 48 horas de trabajo de los operarios de San Luis Agua, las ciudades que durante dos días vieron disminuido su caudal reciben agua con normalidad, según informó el organismo estatal. De acuerdo a la oficina, el suministro es normal desde el viernes a la tarde.

Con eso, se termina una semana de angustia para los usuarios que avizoraron en un primer momento, por información surgida del Estado provincial, que hasta el lunes tendrían que arreglarse sin el líquido elemento. Hubo escuelas que suspendieron las clases y negocios que no pudieron abrir sus puertas.

El conflicto comenzó con la rotura de un caño en una obra que realiza la Cooperativa de agua de El Trapiche, que generó el corte del caudal a las plantas potabilizadoras abastecidas por el acueducto Río Grande. El incidente dejó sin servicio a San Luis, Juana Koslay y La Punta.

“Esos lugares ya se encuentran recibiendo el recurso con normalidad y actualmente avanzan la regularización de la distribuición”, informó San Luis Agua en la tarde del viernes. Por entonces, las zonas afectadas recibían el líquido con normalidad.

El organismo ponderó que la intervención concluyó en un plazo menor al previsto “gracias a la eficiencia del personal técnico”.