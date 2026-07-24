Subirá la temperatura durante el fin de semana

Paulatinamente las temperaturas en la provincia mostrarán ascensos continuos y regalarán un fin de semana con un buen tiempo y pocas perspectivas de lluvia.

Hasta el domingo los días estarán soleados, con temperaturas mínimas de unos 5 grados y máximas que rozarán los 20. El día más frío será el viernes 24 de julio , que tendrá cielos parcialmente nublados y una mínima a la madrugada de 3 grados que producirán heladas generalizadas.

Pero serán las últimas de una semana en donde el frío puso en algún momento los termómetros a 2 grados bajo cero en localidades como Concarán y Las Chacras.

El sábado habrá un ascenso de la temperatura que llegará a 18 grados alrededor de las 13 y viento del sector noreste con ráfagas fuertes en el centro y norte de la provincia

La misma condiciones se esperan para el domingo, cuando está previsto que la temperatura alcance los 20 grados y los vientos fuertes se apoderen de la región central.