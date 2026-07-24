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SAN LUIS - Viernes 24 de Julio de 2026

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El tiempo

Subirá la temperatura durante el fin de semana

En promedio, las máximas serán de 20 grados a los que se llegará gradualmente desde el viernes hasta el domingo. No hay anuncios de lluvias aunque sí de vientos fuertes.

Por redacción
| Hace 2 horas

Paulatinamente las temperaturas en la provincia mostrarán ascensos continuos y regalarán un fin de semana con un buen tiempo y pocas perspectivas de lluvia.

 

 

Hasta el domingo los días estarán soleados, con temperaturas mínimas de unos 5 grados y máximas que rozarán los 20. El día más frío será el viernes 24 de julio , que tendrá cielos parcialmente nublados y una mínima a la madrugada de 3 grados que producirán heladas generalizadas.

 

 

Pero serán las últimas de una semana en donde el frío puso en algún momento los termómetros a 2 grados bajo cero en localidades como Concarán y Las Chacras.

 

 

El sábado habrá un ascenso de la temperatura que llegará a 18 grados alrededor de las 13 y viento del sector noreste con ráfagas fuertes en el centro y norte de la provincia

 

 

La misma condiciones se esperan para el domingo, cuando está previsto que la temperatura alcance los 20 grados y los vientos fuertes se apoderen de la región central.

 

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