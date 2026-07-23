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Pararon la obra

Trabajadores reclaman tres meses de sueldos adeudados al grupo Forja

La protesta se realiza en Pedro B. Díaz y Curupaity. Exigen pago de aguinaldo, retroactivos y bonos desde marzo. Desde UOCRA aún no hubo pronunciamiento oficial.

Por redacción
| Hace 5 horas

Trabajadores de la construcción realizan desde esta mañana una protesta y paro en la obra del barrio 42 Viviendas, ubicada en la intersección de Pedro B. Díaz y Curupaity, en la ciudad de San Luis.

 

 

La medida de fuerza está dirigida contra la empresa constructora Grupo Forja por el incumplimiento en el pago de haberes. Los obreros señalan que la deuda no es de este mes y que ya se volvió insostenible para las familias que dependen de esos ingresos.

 

 

El reclamo central es por tres deudas que la empresa mantiene. Por un lado el pago del aguinaldo que corresponde a este semestre. También los retroactivos que quedaron pendientes de paritarias anteriores y que nunca se abonaron. Y por último la regularización de los bonos que la empresa viene adeudando desde el mes de marzo.

 

 

Los trabajadores decidieron frenar los trabajos y permanecer en el predio hasta tener una respuesta concreta, ya sea de parte de la empresa o de las autoridades que intervienen en el control de las obras públicas. Mientras tanto la construcción se encuentra paralizada.

 

 

Hasta el momento desde UOCRA San Luis no se emitió un comunicado oficial sobre el conflicto. Se aguarda que en las próximas horas el gremio tome intervención para mediar entre las partes y destrabar la situación.

 

 

El caso se suma a otros reclamos que vienen apareciendo en el sector de la construcción en la provincia, donde las demoras en los pagos y la falta de actualización salarial son el principal motivo de protesta.

 

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