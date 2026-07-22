Cuatro días sin agua por una rotura y otra vez los vecinos pagan las consecuencias

Otra vez el agua deja de llegar a los hogares y, una vez más, la explicación oficial apunta a un tercero. San Luis Agua informó que el acueducto Río Grande permanecerá fuera de servicio durante aproximadamente 96 horas debido a una reparación de urgencia, luego de que una tubería resultara dañada durante trabajos realizados por la Cooperativa de Agua Potable de El Trapiche.

La consecuencia inmediata no la sufrirán ni los funcionarios ni quienes protagonizan la disputa por las responsabilidades, sino miles de vecinos de San Luis, Juana Koslay y La Punta, que deberán atravesar cuatro días de restricciones en un servicio básico.

Según la versión oficial, la avería se produjo mientras la cooperativa ejecutaba tareas "ajenas al ente". Sin embargo, el comunicado no explica cómo una intervención externa pudo comprometer una infraestructura estratégica sin que existieran mecanismos de coordinación, supervisión o prevención capaces de evitar semejante daño.

La reparación obligará a interrumpir por completo el suministro de agua cruda hacia las plantas potabilizadoras para reemplazar un tramo de la tubería de PRFV de un metro de diámetro. El plazo previsto es de 96 horas, aunque experiencias anteriores muestran que la normalización total del servicio suele extenderse más allá de los tiempos inicialmente anunciados.

Como ocurre cada vez que el sistema entra en crisis, la recomendación oficial vuelve a recaer sobre los usuarios: ahorrar agua, utilizarla con responsabilidad y restringir el consumo a lo indispensable. La pregunta es otra: ¿por qué una única rotura puede dejar a tres ciudades enteras al borde del desabastecimiento durante cuatro días?

El episodio vuelve a poner bajo la lupa la fragilidad de una infraestructura vital para el Gran San Luis. Un servicio esencial no debería depender de un sistema sin alternativas suficientes ni quedar expuesto a interrupciones de semejante magnitud por trabajos realizados en las inmediaciones.

Mientras los organismos públicos intercambian responsabilidades, la certeza para los vecinos es mucho más simple: durante los próximos días deberán organizar su vida cotidiana alrededor de la falta de agua, una situación que ya dejó de ser excepcional para convertirse en un problema recurrente.