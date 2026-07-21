La crisis obliga a jóvenes puntanos a dejar de estudiar en Córdoba

La crisis económica está dejando a cientos de jóvenes puntanos fuera de las aulas en Córdoba. Sostener un estudiante en otra provincia se volvió imposible para muchas familias y la decisión, aunque dolorosa, ya es una realidad: volver a casa o abandonar.

El problema no es solo de San Luis. No hay una estadística masiva publicada, pero en el interior el escenario se repite. Mantener a un joven estudiando fuera implica pagar alquiler, servicios, garrafas, comida y transporte. Todos esos rubros tuvieron aumentos drásticos en el último año. En zonas universitarias como Nueva Córdoba o el Centro, el alquiler y las expensas se comen la mayor parte de un sueldo familiar.

A eso se le suma el ahogo presupuestario de las universidades públicas. Con menos financiamiento, hay menos becas y los comedores universitarios funcionan a media máquina. Sin ese respaldo, el costo de estudiar se volvió totalmente privado y las familias del interior son las primeras en quedar afuera.

Por eso cada vez más jóvenes puntanos toman dos caminos. El primero es la educación a distancia o híbrida. Elegir carreras que se puedan seguir desde San Luis para evitar el gasto fijo de vivir afuera. El segundo es volcarse a la oferta local. La Universidad Nacional de San Luis, la UNViMe y la Universidad de La Punta concentran ahora a muchos estudiantes que antes hubieran emigrado. Quedarse en casa de los padres es la única forma de poder seguir estudiando.

"Los padres ya no pueden seguir sosteniendo la situación de un joven del interior estudiando en Córdoba", resume el sentir de muchas familias. Irse a estudiar lejos dejó de ser solo una decisión vocacional. Hoy es una decisión económica. Y para muchos, la crisis se los está negando.