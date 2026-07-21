Vecinos autoconvocados piden la llegada de la red de gas natural y servicios básicos

Las familias de las zonas esperan que el Gobierno provincial los escuche. Piden acceso al gas natural para una mejor calidad de vida. Imagen ilustrativa. Foto: ANSL.

Un grupo de aproximadamente 60 vecinos de sectores como El Volcán, Los Puquios, el loteo La Delfina y El Talita se unieron para hacer oír un reclamo estructural: la extensión de la red de gas natural sobre la ruta.



En diálogo con El Diario de la República, referentes autoconvocados explicaron que la obra requerida contempla un tramo aproximado de 4 kilómetros —entre los kilómetros 20 y 24, desde el Monumento ARA San Juan a la salida de El Volcán hacia la Ruta 20—, una distancia corta que marcaría una diferencia sustancial en la calidad de vida de quienes residen allí de forma permanente.



Tras asesorarse con profesionales y gasistas matriculados de la zona, los frentistas señalaron que la inversión para llevar a cabo la infraestructura es de una suma millonaria e inalcanzable para la economía particular de las familias.



Por este motivo, remarcaron que se trata de un trazado esencial que debe ser solventado e impulsado por el Gobierno provincial, dado que se trata de un servicio público indispensable que además revalorizaría la zona turística de los arroyos y loteos residenciales.



El impacto del invierno hace que la demanda sea urgente. En esa zona serrana, las temperaturas promedian entre 6 y 7 grados menos que en la capital puntana, lo que fuerza a los habitantes a recurrir exclusivamente al uso de garrafas o leña.



A esta complicación se suma el cierre de proveedores de combustibles alternativos como el querosene y el hecho de que programas asistenciales anunciados recientemente no alcanzan a estos loteos por no tratarse de barrios de vivienda social.



Asimismo, manifestaron que en la comunidad conviven adultos mayores, niños en edad escolar con distintos tipos de discapacidad (motriz e intelectual) y personas con afecciones respiratorias, para quienes la falta de una calefacción adecuada representa un riesgo directo para la salud.



Por último, los vecinos insistieron en que el pedido de gas natural encabeza un paquete de necesidades básicas insatisfechas en el sector. Solicitaron respuestas urgentes ante la falta o deficiencia de agua potable, el alumbrado público en los accesos a los loteos y la imperiosa necesidad de contar con un servicio de transporte público frecuente que les permita trasladarse de manera accesible y segura.