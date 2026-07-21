Se robó una ambulancia, chocó dos autos y cayó tras esconderse en la casa de su madre

La tarde del 11 de julio parecía transcurrir con normalidad hasta que un móvil radiológico se convirtió en el centro de una frenética persecución. Era pasado el mediodía cuando el vehículo, que había sido sustraído minutos antes, comenzó un recorrido errático que dejó dos autos dañados, vecinos alarmados y un operativo policial que terminó en el patio de una vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción , el hombre se apoderó del móvil en el barrio 164 viviendas y emprendió la marcha sin rumbo. Quienes lo vieron conducir describieron un desplazamiento peligroso, que terminó por confirmar sus temores cuando llegó a la calle Los Castaños.

Allí embistió primero a un Toyota Corolla blanco. Lejos de detenerse, aceleró nuevamente y, apenas unos metros más adelante, impactó contra un Chevrolet Corsa azul. Los dos choques ocurrieron en cuestión de segundos.

Con el vehículo ya inutilizado, el conductor abrió la puerta y salió corriendo. La fuga continuó por avenida Cristo Rey, mientras patrulleros seguían sus pasos.

El escape terminó en el barrio 151 Viviendas. Desesperado, buscó refugio en la casa de su madre. Sin embargo, la mujer permitió el ingreso de los policías, que lo encontraron oculto en el patio de la vivienda y lo redujeron sin que opusiera resistencia.

La investigación reveló además un dato que podría resultar clave: antes de iniciar la secuencia, el imputado habría ingerido al menos un blíster de clonazepam, circunstancia que será analizada para determinar si influyó en su conducta al momento de los hechos.

Ahora, el hombre quedó a disposición de la Justicia y deberá responder por el robo del vehículo, los daños provocados durante la fuga y los demás delitos que surjan del avance de la investigación. Lo que comenzó con la sustracción de una ambulancia terminó con dos choques, una persecución por varias cuadras y una detención que tuvo como escenario el patio de la casa de su propia madre.