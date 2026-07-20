En un ataque a una familia, un hombre fue pateado en la cabeza y está en terapia intensiva

El pueblo de Naschel se encuentra conmovido por un episodio de extrema violencia que se registró el domingo a la mañana. Una familia fue atacada en su vivienda en el barrio San Antonio por una patota conformada por cuatro varones y una mujer y como consecuencia de la atropellada a golpes de puños y patadas, un hombre de 40 años está internado en terapia intensiva con traumatismo de cráneo. El resto sufrió con diversas lesiones.

Ante la gravedad del estado de salud de Aldo Alaníz, de unos 40 años, es que se ha organizado una cadena de oración rogando por su recuperación, mientras que, a más de 24 horas de los gravísimos disturbios, se esperan las primeras medidas judiciales y policiales contra lo banda que atacó a la familia.

Aldo fue brutalmente golpeado después que su hijastro de 23 años mantuviera un cruce en el boliche de la localidad con uno de los miembros de la patota. No está claro cuál fue o es el origen de las diferencias y que derivaron en amenazas de muerte, a través de mensajes contra el hijo de la pareja de Alaniz.

Tras las intimidaciones, la patota fue a las manos. Entraron a la casa de la familia, buscaron al hijastro y lo golpearon. Su madre salió “a dialogar, a apaciguar los ánimos” y también fue golpeada, según lo que relató un allegado a Aldo.

Y, la peor parte se la llevó Aldo que “primero fue golpeado por la espalda y cuando estaba inconsciente le dieron una patada en la cabeza, lo que le ocasionó traumatismo de cráneo”, reconstruyó la fuente.

Cuando empezó con los síntomas por la gravísima lesión, fue trasladado al hospital local y después lo derivaron al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” donde fue operado, entubado y su cuadro sanitario es crítico.

A más de 24 horas de la violenta agresión que tiene al trabajador al borde de la muerte y con la cadena de oración que se multiplica rogando por su recuperación, los agresores que son conocidos por los habitantes de Naschel, siguen en libertad.

“Como había que trasladar a Aldo al hospital, recién a las 13:00 empezó a actuar de oficio la Policía y, tras una tarde del domingo en la que no hubo novedades en la causa, ahora se está a la espera de las instrucciones del fiscal que intervendrá en el caso”, apuntó la fuente en declaraciones radiales.

El principal agresor, el que le dio la patada en la cabeza a la víctima cuando estaba desmayada y tirada en el piso, tiene unos 18 años. “Fueron a matar, si agarraban solo al hijastro de Aldo, lo mataban. Lamentablemente, como consecuencia de esta brutalidad, Aldo se debate entre la vida y la muerte, y toda una comunidad ruega por su recuperación”, precisó la conocida de la familia.