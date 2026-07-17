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Villa de Merlo

Un herido en un fuerte un accidente: lo rescataron los bomberos

El automóvil que conducía quedó con muchos daños tras golpear contra el cordón cuneta y volcar. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Un joven de 18 quedó atrapado en el vehículo que conducía y fue rescatado por los bomberos. La emergencia vial ocurrió en la Avenida de Los Césares al 2100 en la Villa de Merlo.

 

 

Al perder el control del Volkswagen Gol -por razones que se tratan de establecer- impactó contra el cordón cuneta y volcó, quedando apoyado sobre uno de sus laterales y contra un árbol.

 

 

Fue asistido por efectivos de la Comisaría 26° y del Comando Radioeléctrico, como así también personal de salud y de Bomberos Voluntarios.

 

Tras ser extraído del interior del vehículo, el conductor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital “Madre Catalina Rodríguez”. No se informó su estado de salud y la identidad.

 

 

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