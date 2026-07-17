El incendio de Estancia Grande en fotos que duelen
Estancia Grande, El Durazno y Potrero de los Funes están en el centro del fuego y de la atención de la provincia. Hay muchas hectáreas quemadas mientras los socorristas siguen con su trabajo.
Por redacción
| Hace 3 horas
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