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Las llamas siguen

El incendio de Estancia Grande en fotos que duelen

Estancia Grande, El Durazno y Potrero de los Funes están en el centro del fuego y de la atención de la provincia. Hay muchas hectáreas quemadas mientras los socorristas siguen con su trabajo. 

Por redacción
| Hace 3 horas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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