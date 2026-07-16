Fuego en Estancia Grande: confirman que hay viviendas quemadas y familias evacuadas

A medida que cierra la jornada se van conociendo las gravísimas secuelas que ya dejó como saldo el incendio que arrasó con las sierras y numerosas propiedades en Estancia Grande. Según precisaron desde el centro de salud “hay casas que se quemaron todas y personas evacuadas”.

“El fuego ha quemado muchos domicilios y se han perdido muchos animales”, indicó el personal del centro asistencial, en tanto que agregaron que, por la intensidad del viento, las llamas avanzaron sobre el anfiteatro y llegaron cerca de la escuela.

“Profunda tristeza: el incendio consumió el camping de Estancia Grande”, informó el portal “Trapiche Digital”, que precisó que “el fuego avanzó con gran intensidad favorecido por las condiciones climáticas y la vegetación seca”.

De esta forma, el viento llevó a que las llamas traspasaran todo y según trascendió, “un contrafuego mal realizado”, ocasionó el desastre que destruyó viviendas, variadas plantaciones, corrales de animales, galpones, maquinarias y otros valiosos bienes.

El incendio se originó alrededor de las 01:30 de este miércoles en una zona cercana al dique Berta Vidal de Battini. A las 09:00, ya había devorado unas 20 hectáreas y, después, por el viento se propagó y evitó la intervención de los aviones hidrantes.

“Estamos saturados”, dijo a las 16:00 el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Estancia Grande, que con mucha cautela adelantó los daños ocasionados. Posteriormente, en publicaciones en las redes sociales se empezó a tomar real magnitud de lo que estaba sucediendo, con pedidos de ayuda el desastre que estaban ocasionando las llamas.

Un “lavado” informe del gobierno

Contrariamente a lo que los propios afectados publicaron en las redes sociales, dando cuenta de cuantiosos daños, los organismos oficiales sólo se limitaron a consignar que:

-Se pone en conocimiento que continúa el intenso trabajo de contención del incendio forestal que afecta la zona serrana de Estancia Grande. Actualmente, son numerosas las dotaciones que se encuentran desplegadas en distintos sectores comprometidos por el fuego, mientras que se espera el arribo, en las próximas horas, de cuarteles de Bomberos Voluntarios provenientes de diversas localidades de la provincia para reforzar el operativo.

-El Gobierno de la Provincia de San Luis, a través de los distintos ministerios involucrados en la emergencia, se encuentra brindando todo el apoyo logístico necesario al personal que trabaja en el lugar, garantizando el abastecimiento de recursos y herramientas para mantener la operatividad de los equipos intervinientes.

- Se informa a la comunidad que, al momento, no resulta necesaria la recepción de donaciones ni de elementos tales como agua, alimentos, medicamentos u otros insumos, ya que las necesidades operativas y de asistencia están siendo cubiertas por el Estado provincial.

-Se reitera que durante la jornada no fue posible la utilización de las aeronaves hidrantes debido a las adversas condiciones meteorológicas y a las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona. No obstante, las mismas permanecen disponibles y preparadas para operar durante las primeras horas del viernes 17, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

-En relación con los vecinos de los sectores afectados, se informó que aquellos que fueron evacuados o asistidos reciben el acompañamiento y la contención necesarios. Además, personal policial permanece en las zonas comprometidas con el objetivo de resguardar las viviendas y pertenencias que pudieran encontrarse en situación de riesgo.