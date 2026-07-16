Un incendio en El Durazno Alto estuvo activo toda la noche

Durante buena parte de la madrugada y la mañana del jueves, bomberos y socorristas tuvieron que trabajar en un incendio de grandes dimensiones que se propagó por las sierras de El Durazno y Virorco y que dejó grandes extensiones de tierra quemadas.

Una extensa línea de fuego se divisaba desde los sectores poblados en los espacios serranos de esa zona, por lo que tuvieron que combatirlo numerarios de los cuarteles de Estancia Grande y San Luis.

El incendio comenzó alrededor de la 01:30 en un cerro cercano al dique Berta Vidal de Battini, en jurisdicción de Estancia Grande, y ya afectó a unas 30 hectáreas. El jefe de los bomberos de esa localidad, Miguel Alcaraz dijo que hay “una gran quemazón de malezas”.

Fue tan fuerte la presencia de las llamas que el primer trabajo de los bomberos fue contener el avance del fuego y evitar que se propague hacia otros sectores. El último informe al que accedieron los socorristas indica que el fuego baja hacia la zona de El Durazno alto