La lucha de una madre que quiere esclarecer la muerte de su hija

El 12 de julio del 2012 Marilyn Cejas fue hallada sin vida, con un disparo en la cabeza, en el departamento que alquilaba con su pareja, el policía Roberto Celi, en la ciudad de San Luis.

En una nueva recordación de esta triste situación, su mamá Marta Cejas realizó un sencillo acto en el que reiteró el pedido de justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Visiblemente emocionada, recordó a su hija y sostuvo que continuará luchando hasta que sepa la verdad. "No voy a bajar los brazos hasta que se haga justicia por Marilyn", expresó.

El caso tuvo un punto de inflexión en 2023. Roberto Celi, pareja de Marilyn al momento del hecho y efectivo de la policía, había sido desligado de toda responsabilidad por el juez Marcos Flores Leyes.

No obstante, el Tribunal de Juicio decidió por unanimidad anular esa medida y ordenó la continuidad de la investigación. Desde ese fallo, la causa permanece abierta.

La familia Cejas, acompañada por allegados, volvió a pedir que se avance en la investigación y que se llegue a una resolución judicial que brinde respuestas.

"Lo único que queremos es Justicia. Marilyn merece que se esclarezca su muerte", reiteró Marta durante el acto.