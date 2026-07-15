San Luis latió fuerte: el triunfo que desató un huracán albiceleste

San Luis se detuvo. El tiempo pareció congelarse en un suspiro colectivo durante poco más de noventa minutos que se sintieron muy fuerte en el pecho. Las calles de la ciudad evidenciaban un silencio absoluto, casi sagrado. En los bares, las miradas se achinaban frente a las pantallas, clavadas con esa mezcla de fe y agonía tan nuestra. Los argentinos nacimos para sufrir, es nuestro ADN, y cada pase, cada contraataque de ese 2 a 1 indomable se vivió con los puños apretados y el corazón en la boca.

Las familias coparon las calles. Foto: El Diario.



Pero el silbato final desató el milagro. Del silencio -y algún que otro insulto propio del folclore futbolero- se pasó a un constante sonido arrollador, un verdadero huracán de gritos, abrazos y arengas que barrió con cualquier rastro de duda.

Una postal del corazón del microcentro. Foto: El Diario.



"¡El que no salta es un inglés!", se convirtió en el himno de la tarde. Un grito de guerra y de paz que bajaba desde las almas y rebotaba en las paredes de cada rincón puntano.

La gente festejó a lo grande. Foto: El Diario.



En cada garganta herida se sintió latir, más viva que nunca, la memoria de nuestras Islas Malvinas. No era un rencor ciego hacia el rival de turno, sino una rebelión pacífica contra el simbolismo de la usurpación, contra esa herida histórica que aún sangra en el pecho de la patria.

Una foto que respira puntanidad. Los festejos en el centro. Foto: El Diario.



Ganar, en esta semifinal con sabor a final absoluta, fue sentir que se recuperaba un pedacito de justicia con el alma como única arma.

La Peatonal Rivadavia no dejó de recibir gente. Foto: El Diario.



La peatonal puntana colapsó. Las banderas celestes y blancas se multiplicaban, las vuvuzelas y cornetas ensordecían el centro, y los pocos comercios que se habían animado a abrir terminaron bajando las persianas para sumarse al dulce delirio generalizado.

El centro puntano estuvo desbordado de gente y pasión. Foto: El Diario.



Fue la jornada de mayor convocatoria de este mundial. Abuelos llorando de la mano con sus nietos, desconocidos fundidos en abrazos eternos, y rostros bañados en lágrimas de desahogo.

Grupos de amigos no dejaron de gritar y arengar. Foto: El Diario.



San Luis no solo festejó un triunfo deportivo; celebró la mística de un pueblo que sabe sufrir, pero que ahora se vistió de gloria bajo un cielo que pareció pintarse más argentino que nunca.