La secretaria de Deportes tiene cuatro hermanos nombrados en el Gobierno

Contrariamente a lo que pregonaban y sin ningún tipo de escrúpulos, los funcionarios provinciales siguen nombrando a familiares y amigos en el Estado Provincial. Esta semana, el caso que fue exhibido por varios medios fue la decisión de la secretaria de Deportes Adelaida “Laila” Muñiz Olivera Aguirre de designar a su hermano Marcos Ignacio en una función de subdirector de Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix.



El nombramiento alcanzó los ribetes de escandaloso debido a que su otro hermano, Clemente, también cumple funciones como secretario privado de “Laila”.

“Lo de Muñiz no es un caso aislado, sino el síntoma de un sistema que se siente dueño de la caja pública. Al colocar a sus hermanos en el “Ave Fénix”, la funcionaria no solo ejerce un nepotismo tan flagrante como desvergonzado, sino que envía un mensaje desalentador, en el San Luis “de la nueva gestión”, el éxito no depende de lo que sepas, sino de a quién lleves en el documento de identidad”, reprochó el nuevo portal “En la mira San Luis”.



El inquieto “El Mosquito Puntano” también se hizo eco de este nuevo culebrón en la administración provincial. “El caso reedita una práctica que el espacio de Poggi cuestionó durante años cuando ocupaba el rol de opositor en la provincia. La designación de familiares en cargos públicos fue, en ese entonces, uno de los señalamientos recurrentes contra gobierno anteriores. Sin embargo, la gestión actual se llenó de familiares en el Estado”.



Pero esto no es todo, otros dos hermanos de “Lalia” viven del Estado provincial. Héctor Fernando Muñiz Olivera Aguirre figura en la estructura del Ministerio de Desarrollo Humano como Asesor Legal y Liliana María Muñiz Olivera Aguirre como jefa del Área Mantenimiento y Relevamiento del Ministerio de Seguridad.



