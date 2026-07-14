Powerlifting: seis atletas puntanos compitieron contra los mejores del país

El Torneo Nacional de Powerlifting FALPO- 2026 IPF organizado por AMELPO (Asociación Metropolitana de Levantamiento de Potencia) se realizó desde el día 7 al 12 de Julio en las instalaciones de la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET), en la Provincia de Buenos Aires, donde participaron más de 400 atletas de todo el país.

El certamen contó con la participación de 6 deportistas de la provincia, representando a la Asociación Civil Sanluiseña de Fuerza y Deportes Afines (ASAFUDA).

Entre ellos:

- del Gimnasio "Club Pringles" con el profesor Facundo Frank, Morena Fernández consigue el 7° puesto en la Categoría Potencia Raw, JR, -69 kg, logrando Sentadilla 120 kg, press banca 70 kg, Peso muerto: 142,5kg.

- del Equipo "HellCat" de Villa Mercedes, Rocio Ozorio consigue el 6° puesto en la categoría Potencia Raw, Open -57 kg, logrando en sentadilla 120 kg, press banca 55 kg, peso muerto 135 kg.

- del Gimnasio "La Cueva Del Vikingo" con el profesor Julián Suárez, Xiomara Diéguez consigue el primer puesto y mejor coeficiente en la categoría Press de Banca único Raw, Open -52 kg, logrando 57,5 en press de banca. Sosa Emiliano consigue el primer puesto en la categoría Powerlifting Equipado, Junior -83 Kg, logrando 215kg en sentadilla, 120kg en press de banca, 225 kg en peso muerto.

Guillermo Lucero consigue el segundo puesto en la categoría Potencia Raw, Máster 1 -83 kg, logrando en sentadilla: 185 kg, press de banca 120 kg, peso muerto 237,5 kg. Estela Salinas consigue el primer puesto en la categoría Powerlifting Raw Máster 1 +84 kg, logrando en sentadilla 65 kg, press de banca 50 kg, peso muerto 105kg.

El equipo afiliado "Flamma Strength" Oriundo de la Provincia de Mendoza con los entrenadores Valentín Noriega y Nicolás Ibañes logró podios en 5 categorías

Además de desempeñarse como atletas, los puntanos Xiomara Diéguez, Julián Suárez, Emiliano Sosa, Guillermo Lucero y Estela Salinas cumplieron tareas de jueces, controladores técnicos y cómputos en este certamen.