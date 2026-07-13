San Luis FC perdió ante uno de los equipos que lidera el torneo

Con un gol de Camila López en el primer tiempo, San Lorenzo de Almagro le ganó 1 a 0 a San Luis Fútbol Club y se consolidó como uno de los dos líderes del torneo, a falta de solo una fecha para el final. El otro equpo que está en la cima –con 35 puntos- es Racing, el rival de las puntanas en la última jornada.

De esa manera, San Luis FC se convertirá en el árbitro del campeonato, al igual que Lanús, que recibirá a San Lorenzo el fin de semana para cerrar su participación.

En el partido disputado en el barrio del Boedo, las locales pudieron aumentar el marcador en varias ocasiones, pero San Luis FC también libró una dura batalla a lo largo de los 90 minutos y tuvo oportunidades de convertir el empate.

De esa manera, el equipo dirigido por Leandro Páramo suma su segunda derrota consecutiva y se ubica en la décima primera posición, con 16 puntos.