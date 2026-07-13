Así vivió un puntano que vive en Suiza el partidazo de la Selección

A las 10 de la noche de Suiza, en Planpalais, la plaza central de Ginebra, unos 200 argentinos residentes allí se juntaron el domingo para hacer un banderazo que recorrió unos 25 minutos a pie hasta llegar al bar donde verían el partido que la selección nacional ganó por los Cuartos de final de la Copa del Mundo. Entre ellos estaba el puntano Ismael Funes, quien vive allí hace algunos años y que se sintió, al menos en el reducto, local en tierra ajena.

Además de por el agónico triunfo, el partido fue especial para Ismael porque lo vio con su madre y su hermana, quienes lo fueron a visitar y el domingo horas después del encuentro emprendieron el regreso a la provincia. La noche terminó de día, con los argentinos celebrando en las calles de Suiza y los tres puntanos en medio de la algarabía.

El encuentro se jugó a las tres de la mañana de Ginebra pero eso no quitó que todo el mundo estuviera atento a lo que pasaba. “El público suizo es muy respetuoso, pero después del partido hubo un ambiente bastante tenso, se nota que están enojados y con bronca por la eliminación”, dijo Ismael a El Diario de la República.

“Fue una locura –relató el joven-, festejamos un montón y cuando terminó el partido ya era de madrugada y nosotros estábamos con bombos, todos juntos, muy contentos. Fue un día muy particular”. En Suiza está prohibido hacer ruido en las calles después de las 10 de la noche, pero por el Mundial las autoridades habilitaron las aperturas de bares en horarios especiales.

Ismael es un notable contrabajista que hace dos semanas terminó un Master en Ginebra con la aprobación de su recital final y que ahora proyecta empezar otro sobre Creación de proyectos musicales, por lo que continuará un tiempo más en Europa. A finales del año pasado brindó en la sala Berta Vidal de Battini un muy emotivo concierto homenaje a María Elena Walsh que contó con la participación de decenas de músicos de la provincia.

Una de las anécdotas más divertidas del festejo del domingo fue la inclusión de un joven suizo a la hinchada argentina. “Lo nacionalizamos”, escribió Ismael en sus redes sociales al mostrar el video del momento. “Fue en el entretiempo, cuando iba ganando Argentina, se sacó la la camiseta suiza y se puso la argentina”.

Si bien Funes percibe cierto destrato a los argentinos en particular, que se profundiza durante los mundiales de fútbol, considera que la gente en Suiza no tiene mayores inconvenientes, una situación contraria a lo que le pasa cuando se encuentra con franceses. Dijo que el país donde reside la filosofía de competencia es que “gane el mejor” y aceptan sin problemas la derrota, pero cuando fue a despedir a su familia al aeropuerto con un bolso de Argentina, sintió que algunos lo miraron con recelo.

Futbolero de ley, hincha de River y de Juventud, miembro de un equipo de latinos que se junta semanalmente a jugar en Ginebra, el puntano tiene una cábala para los partidos de la Scaloneta: pone el freezer de su casa algo relacionado al rival de turno. Ya pasaron por el compartimento figuras egipcias, el sticker de Vozhina, el arquero de Cabo Verde, y un pedazo de queso raclette.

El Mundial anterior, Ismael quiso vivirlo en Argentina, por lo que sumado a que se disputó a fin de año, preparó todo para estar en San Luis mientras se desarrollaba. “Sentía que algo iba a pasar y me volví a Argentina. El único partido que vi acá fue el que perdimos con Arabia, el primero”, recordó e hizo carne aquel verso tan repetido durante los insólitos festejos por campeonato de imaginarse vivir en Suiza y perderse las alocadas celebraciones.

Sin embargo, el músico había decidido no estar tan atento a los partidos en este Mundial, acaso por los horarios y por sus obligaciones musicales, pero por supuesto que la expectativa pudo más.