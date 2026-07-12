Terrible festejo mundialista: mataron a un joven de 20 años

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo mientras se desarrollaban los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 en la ciudad cordobesa de San Francisco.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo. En ese lugar, personal policial encontró a la víctima tendida en la vía pública con múltiples heridas de arma de fuego y la trasladó de urgencia a un centro de salud de la ciudad.

Al ingresar al hospital, los médicos constataron el fallecimiento del joven como consecuencia de los disparos recibidos. Tras identificar a la víctima, los investigadores determinaron que el hombre contaba con antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional al momento del ataque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de San Francisco, que avanzó con distintas tareas para reconstruir la secuencia del crimen. Como resultado de esas diligencias, los pesquisas lograron identificar al presunto autor del homicidio.

Sobre el sospechoso ya pesa un pedido de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras continúan los operativos para dar con su paradero y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

Los investigadores trabajan para determinar el móvil del crimen y establecer si el ataque estuvo vinculado con los festejos por el triunfo de la Selección o si se trató de un hecho previo que coincidió con la concentración de personas en la zona.

Incidentes en el centro porteño

Al menos 13 personas debieron ser asistidas por el SAME durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras la victoria sobre Suiza, en una serie de incidentes registrados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos del centro porteño.

Entre los episodios de mayor gravedad se registró un hombre con un golpe en el cráneo provocado por un martillo, quien fue derivado al Hospital Argerich con un traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante.

También fueron trasladados otros dos hombres con lesiones en la cabeza, además de un paciente intoxicado y otro con una herida cortante en un ojo causada por un vidrio con hemorragia activa.