Detectaron cocaína en un niño de 6 años y demoraron a su madre en el hospital

Un hecho de extrema gravedad conmociona a Villa Mercedes. Una mujer de 30 años fue demorada este jueves en el Hospital "Juan Domingo Perón" luego de que análisis médicos detectaran cocaína en el organismo de su hijo de 6 años.

El caso se activó durante la atención médica del menor. Según informaron fuentes policiales, el personal de salud observó que la mujer tenía una actitud nerviosa y manifestaba intenciones de retirarse del hospital antes de que finalizara la atención.

En ese momento, la mujer entregó de forma voluntaria diversos elementos pertenecientes al nosocomio. Al realizarle la requisa de rigor, los efectivos encontraron otros insumos médicos entre sus pertenencias.

Los estudios realizados al niño confirmaron la presencia de cocaína en su organismo. Posteriormente, los análisis practicados a la madre también dieron positivo para cocaína y cannabis.

Dada la gravedad del hecho, intervino personal de la Comisaría Seccional Novena y del organismo de protección de la niñez.

Por disposición de la Justicia, el niño de 6 años quedó bajo la guarda provisoria de un tío materno, con el objetivo de resguardar su integridad física y emocional.

La Fiscalía de Instrucción N.º 1 ordenó la demora de la mujer e inició actuaciones por averiguación de lesiones graves y hurto.

La investigación continúa para determinar cómo la sustancia llegó al organismo del menor y establecer las eventuales responsabilidades penales.