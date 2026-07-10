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SAN LUIS - Viernes 10 de Julio de 2026

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Vuelco en San Luis

Desparramó una carga completa de aceite

El accidente ocurrió en la Avenida “José Santos Ortiz”, en el Parque Industrial de San Luis. Hubo un operativo para preservar la carga. Hubo otro vuelco y un choque en el centro de la ciudad de San Luis.

Por redacción
| Hace 1 hora

En la rotonda que está muy cerca del Autódromo “Rosendo Hernández”, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, volcó un camión que transportaba cajas con aceite comestible, lo que rápidamente generó que se concentraran muchas personas, pero la carga fue preservada con la implementación de un operativo policial.

 

El vuelco se produjo en las últimas horas del Día de la Independencia. frente a las instalaciones de una fábrica de pañales. Al salir de la rotonda, el transporte se desestabilizó y las cajas quedaron tiradas en su mayoría al costado de la Avenida “José Santos Ortíz”.

 

El conductor. pese a los golpes, resultó ileso. El vehículo sufrió variados daños materiales.

 

 

Choque y vuelco de un camión con troncos

 

La jornada del 10 de julio comenzó muy agitada en materia de accidentes de tránsito.

 

En la esquina del centro capitalino, colisionaron un automóvil y una motocicleta, en tanto que, en la zona de Los Puquios, volcó un camión cargado con troncos.

 

El impacto fue protagonizado por un Fiat Cronos que bajaba por Bolivar y una motocicleta de 150 cc que circulaba por Ituzaingó.

 

Afortunadamente el motorista, que tenía el casco colocado, pudo saltar sobre el capot del Fiat Cronos y de esta forma evitó golpes de mayor complejidad.

 

El automovilista tampoco resultó lesionado.

 

 

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