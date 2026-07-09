Alejandro Cacace busca relax con el "yoga hot"

En los últimos tiempos, muchas personas vivencian el despertar de la conciencia de diferentes maneras y bajo las más diversas prácticas orientadas al bienestar integral. En este contexto, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, sorprendió al mostrar sus días de "relax" absoluto a través de sus redes sociales. El funcionario publicó un video donde se lo observa en un entorno consciente, inmerso en la práctica denominada "hot yoga".



Según relató el propio Cacace, no se trata de una actividad nueva para él, ya que solía practicarla en Estados Unidos. Ahora, encontró el espacio ideal para retomar este hábito en Buenos Aires, específicamente en las instalaciones de Hot Room Yoga Buenos Aires.



"Hacía hot yoga afuera, en Estados Unidos. La verdad que me encanta, sobre todo para el invierno; como te sofoca al principio, al menos te hace concentrarte mucho más", detalló sobre los desafíos y beneficios de la disciplina.



Esta variante se caracteriza por aumentar con suavidad la temperatura del ambiente donde se realiza. En una estancia cálida, el movimiento corporal fluye con mayor naturalidad, la respiración se profundiza y la tensión acumulada se libera, convirtiéndose en una opción elegida por cada vez más personas para desconectar de la rutina diaria.