Cacace quiere ‘desalojar’ a los libertarios puros y “Todos Unidos” define su futuro

En un escenario político en pleno reacomodamiento, el subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación, Alejandro Cacace, busca convertirse en el principal candidato a diputado nacional en representación de La Libertad Avanza (LLA) puntana. Sin embargo, sus aspiraciones enfrentan varios obstáculos.



El principal, el rechazo que encuentra en varios sectores son sus desmedidas pretensiones de “seguir viviendo de la política” a costa de traicionar al radicalismo.



El sábado en la tarde-noche se lo vio muy preocupado hablando por teléfono mientras caminada por la Peatonal Rivadavia de San Luis. Dicen que tenía dos motivos.



El primero sería que desde la conducción nacional de LLA, a través de Karina Milei, se le habría exigido a Cacace que renuncie a la Unión Cívica Radical (UCR) y se afilie formalmente al partido libertario si desea encabezar la lista.



Aunque en un primer momento Cacace manifestó que “no podía abandonar sus convicciones radicales”, luego se habría tomado unos días para reflexionar y, ya habría comunicado su intención de renunciar a la UCR y unirse a LLA.



La respuesta, sin embargo, no fue la esperada: desde la conducción libertaria le informaron que ya no había tiempo para formalizar esos movimientos y que su rol en la subsecretaría era más útil para el proyecto. Le ofrecieron en cambio el tercer lugar en la lista, siempre y cuando lograra el respaldo de la UCR, lo que no fue bien recibido por Cacace, quien busca un lugar más protagónico, al estilo de figuras como Lilia Lemoine o José Luis Espert.



Precisamente, el segundo motivo para su gesto de preocupación fue que no le fue muy bien en el encuentro de la Convención Radical. Varios comentarios coinciden en señalar que recibió fuertes reproches de un histórico dirigente por haberse sumado al gabinete del presidente Milei. Incluso, se insistió en que se merece la expulsión de la UCR. ¿Habrá sido Miguel Bonino?



Los integrantes de la Convención decidieron tomarse unos días para analizar el nuevo escenario que se plantea a partir de la jugada del socio-político Claudio Poggi. Algunos tienen intenciones de seguirlo, pero otros que se encolumnan detrás de la línea de Walter Ceballos (PARA San Luis) tienen firmes intenciones de jugar con candidatos propios. “La idea de Poggi es allanarle el camino a la lista que tenga la bendición de MIlei y no todos los radicales están de acuerdo”, deslizó una fuente del centenario partido.

La jugada del oficialismo poggista



Mientras tanto, en el frente oficialista de San Luis, la incertidumbre también marca la agenda. El gobernador Claudio Poggi ya le habría comunicado formalmente a Martín “Lule” Menem (presidente de la Cámara de Diputados de la Nación), que el oficialismo no presentará lista propia para las elecciones de octubre.



Poggi habría justificó su decisión al no ver con buenos ojos que Adolfo Rodríguez Saá encabece la nómina del frente Ahora San Luis. “Teme que su antiguo mentor gane un protagonismo que ya no desea compartir ni fomentar. Además, considera injusto tener que pedirle al resto del frente que respalde una candidatura de Adolfo”, apuntó un dirigente del sector.



Este escenario marca un hecho inédito desde la vuelta de la democracia: el oficialismo provincial no tendrá representación directa en la elección de legisladores nacionales. En el contexto del acuerdo con los libertarios, Poggi habría solicitado que al menos se incluya un candidato con afinidad o cercanía a su figura. Desde LLA le respondieron que contemplaban la posible inclusión de Mónica Becerra, exministra del gabinete provincial, quien se alejó del cargo tras expresar su malestar por la falta de apoyo y presupuesto.



Todo indica que será el diputado Carlos D’Alessandro, apoderado de LLA en San Luis, quien propondrá el nombre que encabece la lista, lo que genera aún más tensiones dentro del armado local.

Mesa de café y análisis en “Todos Unidos”



La otra gran incógnita es qué hará Adolfo Rodríguez Saá. Según fuentes cercanas al exgobernador y expresidente, “Todos Unidos” definirá este jueves si participará de las elecciones y si Adolfo será candidato. Su decisión podría alterar aún más el tablero electoral puntano, en una contienda que ya comenzó a mostrar sus primeros movimientos de alto voltaje.



La definición de listas y candidaturas promete una semana de intensas negociaciones, donde los acuerdos, traiciones y estrategias personales marcarán el rumbo de una elección que será clave para el futuro político de San Luis.



Mientras esto sucede, el Movimiento en Acción que tiene como columna vertebral picó en punta: definió que su lista de candidatos a diputados nacionales será encabezada por Jorge “Gato” Fernández, Gloria Petrino y José Farías, en ese orden.