Abrieron una herida en San Francisco por la Feria del Libro

Vecinos y dirigentes de San Francisco del Monte de Oro están muy molestos porque la comuna perdió la sede de la Feria del Libro provincial. Este año se hará en Merlo el próximo 5 y 6 de setiembre, vaya casualidad, en la tierra del ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto.

En el espacio “Qué Pasa San Francisco” (Facebook) hubo un fuerte cuestionamiento: “Tal como estábamos acostumbrados y como sucedió durante años esta feria se realizaba en Plaza Banda Sur frente a la primera escuela de Sarmiento, motivo por el que nuestra localidad es declarada "Cuna nacional de la educación pública".

Este convocante encuentro de alto contenido educativo este año no tendrá su lugar en San Francisco. El Ministerio de Cultura y Turismo junto al área de San Luis Libro abrieron la convocatoria para escritores, editoriales y librerías que quieran postularse, hasta el 20 de agosto tendrán tiempo de inscribirse.

Nuestro medio se comunicó con "San Luis Libro" desde donde explicaron que desde 2023 –con el cambio de gestión en el gobierno provincial- la feria dejo de hacerse en San Francisco con el propósito de descentralizar y que se perdió la comunicación local con la comisión organizadora…”.

------------------

Clima caldeado en Quines: “ojo por ojo, diente por diente”.

La intendenta municipal Antonella Macías se encuentra en una situación muy incómoda por los fuertes reclamos de parte de los empleados por la demora en el pago del medio aguinaldo.

El viernes, bien temprano y sin intermediarios comprobó en una reunión la indignación del personal.

Primero, la jefa comunal intentó justificar el incumplimiento en la falta de apoyo y retaceo en el envío de fondos del gobierno de Poggi; y, le comunicó que, por ello, decidió no acompañarlo en el acto de entrega de viviendas. “Ojo por ojo, diente por diente…, sino no tengo apoyo no asistiré”, comentan que habría manifestado muy ofuscada y disconforme “Anto” Macías.

Sin embargo, en vez de atenuar los ánimos, esta justificación fue como echarle nafta al fuego. “Sus explicaciones políticas, esas excusas, no las entienden ni Edesal ni las tarjetas de crédito. Los que necesitamos es la plata, no excusas”, le reprocharon los trabajadores.

Todo indica que la supuesta falta de recursos para pagar el aguinaldo se debe a que el gobierno provincial cumplió lo que advirtió cuando adelantó 250.000 millones antes de la votación del 11 de mayo. A “Anto” y a su padre “Paco” le dijeron bien clarito le dijeron bien clarito que si ganaba la elección iban a devolver los 250 millones en 10 cuotas, pero como el resultado fue otro, “perdieron 2 a 1”, ahora lo tienen que devolver en tres cuotas.

---------------------

“Luján no es moneda de cambio”

Al correo de El Diario de la República llegó una nota de vecinos de la localidad del norte puntano con pedido de publicación:

“Hoy queremos alzar la voz con respeto, pero con absoluta claridad: en un momento donde tantas familias del pueblo siguen esperando por una vivienda digna, duele ver que de las pocas casas entregadas —solo dos— una haya sido asignada a alguien que no es de nuestra comunidad.

Esto no se trata de rechazar a nadie, sino de ser justos y transparentes. Cada vivienda que se otorga por acomodo o para devolver favores políticos es una falta de respeto al esfuerzo silencioso de quienes han nacido, crecido y luchado toda la vida en este suelo.

Y frente a esta situación, surge una pregunta que muchos también se hacen: ¿Por qué no se da a conocer el nombre de la otra persona que recibió la casa? ¿Por qué tanto misterio? Cuando hay ocultamiento, hay algo que no está bien.

Nuestro reclamo es firme y legítimo: exigimos transparencia, equidad y respeto por la gente de Luján. Porque cuando el Estado se usa para pagar favores, se deshonra el verdadero sentido de gobernar”.

De acuerdo a algunas averiguaciones de Mesa Cinco, uno de los misteriosos destinatarios sería hijo de una excandidata del gobernador Claudio Poggi, que “sin trabajar y por estar en su casa, cobra un sueldo de 600 mil pesos”, confió una fuente.