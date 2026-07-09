Un menor al volante protagonizó dos accidentes seguidos en la ruta 79

Imágenes del vehículo en el que se dirigía el menor y la motocicleta a la que impactó. Foto: FM Ciudad.

Un Volkswagen Polo conducido por un menor de 16 años protagonizó dos accidentes en la Ruta Nacional 79, en plena zona urbana de Quines.



Según la información policial que difundió FM Ciudad, el auto primero estuvo involucrado en el choque con una moto, a la altura del ingreso al Perdizal.



Sin embargo, siguió circulando por la misma ruta, en dirección norte, y a unos 400 metros, en la intersección con calle 24 de Febrero, perdió el control y volcó sobre la banquina derecha.



Tanto el motociclista, un hombre de 34 años oriundo de Quines, y el conductor del rodado mayor, con domicilio en Candelaria, fueron trasladados al hospital local. El hecho se registró el lunes, pero tomó trascendencia en las últimas horas.



En el lugar trabajaron efectivos policiales de la comisaría local, Policía Caminera y Criminalística.

