Quines: "Peteco" Álvarez denunció graves irregularidades y cuestionó el balance municipal

"Peteco" Álvarez disparó contra un culebrón que explota en la localidad.

El clima político en Quines se tensó tras el tratamiento del balance correspondiente al cuarto trimestre del año 2025. El concejal Sergio Antonio "Peteco" Álvarez (PJ) informó que el cuerpo legislativo desaprobó el informe financiero presentado por la gestión de la intendenta Antonella Macías, citando un manejo discrecional y poco claro de los fondos públicos.



La principal irregularidad señalada por Álvarez radica en una ampliación del presupuesto municipal realizada el pasado 30 de diciembre. Según el edil, la intendenta añadió la suma de $342.253.135,02 mediante un decreto, evadiendo el debate en el Concejo Deliberante.



"Se enteraron recién al recibir el balance. Sin pasar por el concejo, sin informar y sin explicar, en Quines hacen lo que quieren con el dinero del pueblo", sentenció el concejal.



Inversión vs. gasto: las prioridades en duda



Para el abogado y edil Álvarez, ese monto millonario podría haber transformado la realidad operativa del municipio o la situación económica de sus empleados. El concejal detalló que, con ese dinero, la gestión podría haber adquirido un camión volcador, una motoniveladora, una pala cargadora o un camión regador.



Sin embargo, puso especial énfasis en la crisis humanitaria que atraviesa el sector público: "Lo más importante era aumentar los sueldos de los municipales, que hoy están hundidos en la pobreza y la indigencia", denunció, remarcando que no se ven obras ni mejoras que justifiquen el gasto.



El reclamo social y el compromiso político



Álvarez reafirmó su compromiso de campaña asegurando que continuará "combatiendo y dando a conocer todo lo que sucede en el Concejo", honrando la confianza de sus votantes.



La reacción de los vecinos en las redes sociales no se hizo esperar, reflejando una mezcla de indignación y hartazgo.



Mientras algunos ciudadanos como Alicia piden "poner un párate" a esta situación, otros, como Néstor, advierten sobre una preocupante resignación en la comunidad: "El pueblo está tranquilo, son indiferentes ante los hechos de corrupción; así los disciplinaron, temerosos".



La pregunta que resuena hoy en las calles de Quines, y que el bloque del PJ ha dejado instalada tras la desaprobación del balance, es una sola: ¿Dónde está la plata?