Conmoción en el barrio CGT por la muerte de una joven madre

Hasta la publicación de esta nota, no trascendieron los resultados de la autopsia. Imagen ilustrativa. Foto: La Posta de San Luis.

La mañana de este domingo se vio sacudida por un trágico hallazgo en el oeste de la ciudad de San Luis. Una joven de 23 años, identificada como de apellido Gallardo, fue encontrada sin vida en su casa del barrio CGT.



Al momento del hecho, en la propiedad se encontraban su pareja, de apellido Saucedo, de 22 años, y el bebé de ambos, de apenas cuatro meses de vida. La mujer también era madre de una niña de dos años.



El alerta a las autoridades ingresó cerca de las 9:45. Según el relato de Saucedo a los efectivos del departamento de Homicidios, al despertar notó que su pareja estaba inmóvil y no presentaba signos respiratorios, por lo que dio aviso inmediato a emergencias.



Al llegar al lugar, el personal médico de la ambulancia constató el fallecimiento. Aunque los ingresos a la propiedad no presentaban signos de violencia o forzaduras, los investigadores reportaron que el interior de la vivienda se encontraba desordenado.



La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Género N° 2, liderada por la doctora Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García. Como parte de las medidas de rigor en estos casos, se procedió al secuestro de los teléfonos celulares de la víctima y de su pareja, a quien además se le realizó un hisopado subungueal para descartar cualquier tipo de altercado físico previo.



En la escena, el médico forense examinó el cuerpo e informó que no se observaban lesiones externas visibles. Asimismo, señaló que las livideces cadavéricas coincidían con la posición en la que fue hallada y estimó que el deceso se produjo de forma reciente. De manera preliminar, el profesional indicó que podría tratarse de una muerte natural, aunque la causa definitiva será confirmada tras los resultados de la autopsia.



Dada la situación, intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia junto a la Fiscalía de Familia N° 5, disponiendo que el bebé fuera entregado a su abuela materna para su resguardo y revisión médica.



Finalmente, el cuerpo fue trasladado por Bomberos de la Policía a la morgue para la necropsia, mientras que la vivienda permanece bajo custodia policial hasta que se conozcan los informes forenses.

