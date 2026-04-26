Presentación de camiseta, Airbag y un anuncio que causó sorpresa

El multitudinario recital que Airbag dio en la cancha de Estudiantes fue la plataforma para que el club asumiera un protagonismo central y encarara el futuro inmediato con otra perspectiva. La dirigencia aprovechó la ocasión para presentar la camiseta con la que los representativos de las divisiones superiores encararán sus próximos compromisos.

El acto de presentación se realizó el viernes pocas horas antes del inicio del concierto, ante un grupo de invitados especiales que se reunieron en el salón del club, mientras afuera el público esperaba la apertura de puertas del estadio para ingresar.

Sin embargo, el anuncio que causó mayor sorpresa no fue deportivo. Luego de generar algo de expectativa en los presentes, el flamante presidente del club, Rodolfo Negri, anunció la realización “en muy poquito tiempo” de una nueva edición del Potrero rock.

El Potrero rock fue un mítico festival de dos días, realizado en Potrero de los Funes, en el que tocaron los grupos más importantes del rock argentino de aquellos días. De “Intoxicados” a “Rata Blanca”; de “El cuarteto de nos” a “Los Gardelitos”; de “Las pelotas” a “Catupecu Machu”. Tuvo dos ediciones, en 2007 y 2008.

“Hay una mística y una marca que construimos hace muchos años que se remonta a la mayoría de los clubes y que tiene que ver con el potrero”, dijo Negri antes de anunciar la realización del festival, que se hará en la cancha de Estudiantes. “Así como los estadios de Velez y de River son escenarios de espectáculos musicales, que además le dejan ganancia al club, nosotros también lo seremos”, adelantó el presidente.

A su lado, estaba Nicolás Salina, uno de los productores de “Berrakera”, la compañía que hizo posible la llegada de Airbag y que estará detrás del festival anunciado. “Nosotros estamos para sumar, para sumarle al club, a los chicos, porque creemos que el fútbol, el deporte, la música y el arte tienen que estar conjugados para un bien social”, señaló.