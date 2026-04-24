Colapinto se siente emocionado por el "road show" en Palermo

El piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se encuentra “emocionado” con respecto a su presentación del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde protagonizará un road show.

Al ser consultado por el fanatismo que generó en el público argentino, Colapinto reconoció que “es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”.

“Tener la chance de que gente a la que le gusta o no el automovilismo y que quiera estar cerca para conocerme y escucharme es algo difícil de generar”, continuó el argentino, quien además reconoció que “si bien amo lo que hago y la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella”.

Con respecto a la increíble fama que consiguió desde que subió a la Fórmula 1, aseguró que “no me dejo de sorprender y siento que no me adapto ni llego a darme cuenta de todo lo que genero. Creo que lleva tiempo”.

Cortes de calles

Sábado desde las 16 al domingo 26 a las 00 horas:

Corte total Av. del Libertador entre Av. Bullrich y Av. Casares (sin afectarlas).

Corte total Av. Sarmiento entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Colombia (sin afectarlas).

Corte total Av. Infanta Isabel entre Av. del Libertador y Av. Iraola; Av. Iraola entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador; Av. Presidente Pedro Montt, entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel; J. F. Kennedy, entre Av. del Libertador y Av. Presidente Pedro Montt.

Corte total Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo y Fray Justo Santa María Oro entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí (sin afectar Seguí).

Corte total República de la India, Lafinur y República Árabe Siria y Ugarteche, entre Juan F. Seguí y Av. del Libertador (sin afectar Seguí). Corte de Freyre entre Infanta Isabel y Dorrego.

El domingo, el día del Road Show, entre las 6 y las 18, cortes totales:

Av. Sarmiento: desde Av. Santa Fe hasta Av. Presidente Figueroa Alcorta (sin afectar Santa Fe y Figueroa Alcorta), con un contracarril de acceso al estacionamiento de la Feria del Libro.

Av. del Libertador: desde Ugarteche hasta Jerónimo Salguero.

Av. Adolfo Berro: entre Av. Casares y Av. Sarmiento.

Corte total en Av. Cerviño entre Av. Bullrich y Av. Colombia; Demaría entre J.F. Kennedy y Sinclair; Juan F. Seguí entre J.F. Kennedy y Sinclair; Av. Colombia, entre Av. del Libertador y Av. Sarmiento; Sinclair, entre Av. Cerviño y Av. del Libertador; Godoy Cruz, entre Av. Cerviño y Av. del Libertador; Pje. Juan. A. Buschiazzo, entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí; Fray Justo Santa María de Oro, entre Av. Cerviño y Av del Libertador; J. F. Kennedy, entre Av. Cerviño y Juan Francisco Seguí.

Corte total en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre Av. del Libertador y Av. Cerviño; Av. Cerviño entre Jerónimo Salguero y República de la India; Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre Av. del Libertador y Av. Cerviño.

Información para vecinos y peatones

El domingo desde las 9 el público se podrá ingresar para ver a Colapinto corriendo por la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y la Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, pasando por el Monumento a los Españoles.

Acceso para residentes: por domicilio en el DNI en Av. del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en Av. del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria.

Restricción peatonal: a partir del sábado por la noche, corte total peatonal en toda la arteria afectada por la pista (Av. del Libertador y Av. Sarmiento).

Corte total peatonal y vehicular, a excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María Oro, y Kennedy, entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí.

Corte total peatonal y vehicular, a excepción de vecinos, en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí.

Acceso por domicilio en DNI en Av. del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en Av. del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria.

Algunas recomendaciones

Se recomienda a los conductores evitar la zona de Palermo durante el domingo y utilizar vías alternativas como las avenidas General Paz, la autopista Lugones y la Avenida Costanera o la avenida Córdoba.

El día del evento lo mejor es llegar al lugar en transporte público, como colectivos, trenes y la línea D del subte (estación Plaza Italia).

En las Fan Zones públicas de Plaza Seeber (ingreso por Sarmiento y Colombia) y Plaza Sicilia (por Casares y Libertador, y Berro y Sarmiento) habrá escenarios con pantallas y una programación con shows, DJs y la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.__IP__

En tanto, no estará autorizado acampar ni llevar paraguas y la venta ambulante estará prohibida, mientras que se informó que habrá foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas.