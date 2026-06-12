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Villa Mercedes

Norfabril: trabajadores protestan por sueldos atrasados y malas condiciones laborales

Empleados de la fábrica textil denuncian atrasos salariales, retención del aguinaldo hasta octubre y graves fallas de higiene y seguridad.

Por redacción
| Hace 3 horas

Los reclamos de los trabajadores de la fábrica textil Norfabril, ex Cameron, ubicada en Villa Mercedes, ya registran protestas y medidas de fuerza por graves irregularidades laborales. El sindicato y los delegados denuncian la falta de respuestas patronales, la persecución laboral y el quiebre de los derechos básicos de los operarios.

 

Detalles del conflicto en Villa Mercedes se plantean en incumplimiento de pagos ya que los aproximadamente 85 empleados denuncian demoras sistemáticas en los salarios habituales y la falta de cobertura en los últimos acuerdos paritarios.

 

Por otra parte, se denuncia la retención del aguinaldo: La empresa informó que postergará el pago del Sueldo Anual Complementario hasta septiembre u octubre, “violando los plazos legales”.

 

También exponen condiciones deplorables, reclaman activamente por graves fallas de higiene, condiciones de seguridad deficientes y maltrato dentro de la planta.

 

Los obreros realizaron manifestaciones en las puertas de la planta y advierten con profundizar las medidas, como cortes de ruta, ante la falta de soluciones oficiales.

 

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