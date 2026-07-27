  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Lunes 27 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Lunes 27 de Julio de 2026

EN VIVO

Más inseguridad

Cuatro minutos para robarse una garrafa: quedó filmado

Ocurrió a la madrugada en una casa de la calle Almirante Brown, entre Los Inmigrantes y Caseros. No es la primera vivienda atacada en la zona y los vecinos dicen que la situación es insostenible. Mirá el video. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Una de las tantas zonas de la ciudad que padece la inseguridad todos los días es la que abarca el sector comprendido en calle Almirante Brown, entre Los Inmigrantes y Caseros, extendida también a varias manzanas de la barriada. Los vecinos dijeron que la situación es “insostenible”.

 

 

En las últimas semanas se sucedieron varios hechos delictivos sin que las autoridades correspondientes se animen a dar una respuesta clara. Uno de los más recientes fue el robo de una garrafa que sufrió una vivienda de la zona.

 

 

Ocurrió poco antes de las 4 de mañana del domingo en una vivienda que tiene cámaras de seguridad, por lo que todo quedó registrado. Desde el momento en que el delincuente se acerca a la casa por la vereda hasta cuando sube a los techos para hacer su trabajo.

 

 

Cuatro minutos le llevó al ladrón hacerse de la garrafa después de treparse a las paredes, caminar por los techos y cargar el pesado elemento para irse por donde había llegado.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo