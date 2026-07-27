Cuatro minutos para robarse una garrafa: quedó filmado

Una de las tantas zonas de la ciudad que padece la inseguridad todos los días es la que abarca el sector comprendido en calle Almirante Brown, entre Los Inmigrantes y Caseros, extendida también a varias manzanas de la barriada. Los vecinos dijeron que la situación es “insostenible”.

En las últimas semanas se sucedieron varios hechos delictivos sin que las autoridades correspondientes se animen a dar una respuesta clara. Uno de los más recientes fue el robo de una garrafa que sufrió una vivienda de la zona.

Ocurrió poco antes de las 4 de mañana del domingo en una vivienda que tiene cámaras de seguridad, por lo que todo quedó registrado. Desde el momento en que el delincuente se acerca a la casa por la vereda hasta cuando sube a los techos para hacer su trabajo.

Cuatro minutos le llevó al ladrón hacerse de la garrafa después de treparse a las paredes, caminar por los techos y cargar el pesado elemento para irse por donde había llegado.