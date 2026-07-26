El punto donde nació el fuego: el testimonio que ubica el origen del incendio

El paisaje ya no ofrece sombras ni refugio. Donde antes había pastizales, monte nativo, aves y caballos, ahora sólo quedan troncos calcinados, tierra gris y un silencio que pesa tanto como el humo que durante días cubrió Estancia Grande. En ese escenario desolado, Cristóbal Scarpati señala un punto en el horizonte y habla con la certeza de quien conoce cada metro del lugar.

"Estamos en lo que nosotros llamamos el Puesto Viejo", explica. La propiedad, que hoy forma parte de la cola del dique Berta Vidal de Batini, era un espacio donde convivían patos, garzas, biguás, zorros y animales de los productores de la zona. "Hoy es una escena de una película del apocalipsis. No quedó nada", resume.

A unos 1.500 metros en línea recta de ese lugar, según relata, los investigadores ubicaron el punto donde comenzaron las llamas que terminaron arrasando miles de hectáreas.

"No es una sospecha nuestra. Los bomberos determinaron que el fuego se inició ahí", afirma, mientras señala el sector que pertenecía al antiguo campo de Corvalán, actualmente conocido como el campo de Siel.

La definición del foco inicial cambió el rumbo de la pesquisa. Desde entonces, los investigadores comenzaron a reconstruir quiénes estuvieron en ese lugar antes de que se desatara el incendio. "Se empezó a averiguar quién vivió ahí, quién anduvo por ahí. Hay muchas pistas que conducen a quienes pudieron haber sido los responsables", sostiene Scarpati.

Aunque la investigación judicial continúa bajo reserva y aún no hay imputados, el testimonio del productor aporta un elemento que hasta ahora no había trascendido con tanta precisión: el sitio donde, según la pericia de los bomberos, nació uno de los incendios forestales más devastadores que sufrió la zona en los últimos años.

Mientras la Justicia intenta determinar quiénes lo provocaron, el monte sigue exhibiendo las marcas de una tragedia que cambió para siempre el paisaje de Estancia Grande. Allí donde antes había vida, hoy sólo quedan cenizas y una pregunta que todavía espera respuesta: quién encendió la primera chispa.