Contundente y vibrante triunfo del puntano Gero Arias

El periodista deportivo Gastón Edul cayó en su pelea contra su par español Edu Aguirre, mientras que el streamer puntano Gero Arias se impuso y venció al youtuber ViruZz en la Velada del Año VI, el megaevento de boxeo organizado por Ibai Llanos en Sevilla, España.

Con tres de los cuatro combates con argentinos disputados, el resultado fue positivo en general. Únicamente Edul no pudo llevarse la victoria en el estadio La Cartuja, luego de haber sido derrotado por el periodista de "El Chiringuito".

Sin embargo, el periodista deportivo se fue con la cabeza en alto y le pidió la revancha a Aguirre para el próximo evento, en 2027, ante los silbidos del público español.

"Un orgullo estar acá en nombre de Argentina en un país tan lejano como España. Sentir esto, que la gente me silbe, es lo que nos gusta a los argentinos. Preferimos esto porque en las malas ponemos huevos", dijo en el post-combate. También se refirió a las Islas Malvinas y le pidió al astro argentino, Lionel Messi, que no abandone la Selección nacional.

Quiero decir tres cosas. Primero, quiero revancha con Edu Aguirre sin estar dos meses de viaje con preparaciones equitativas iguales, porque me parece injusto. Segundo, las Malvinas son argentinas. Y tercero, Leo Messi: nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección sin importar si ganas o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón".

El resto de los argentinos

Para los otros participantes nacionales el resultado fue ganador. Luego de Edul tuvo lugar la pelea entre Gero Arias y ViruZz, la cual llevó a una victoria por decisión unánime del jurado a favor del influencer argentino.

Al turno femenino, la creadora de contenido Angie Velasco cumplió con su tarea y derribó a la puertorriqueña Alondrissa. Velasco fue la única representante femenina del país en esta edición.

Lit Killah, en tanto, estaba disputando su combate contra el rapero español Kidd Keo. Será la primera experiencia sobre un ring para el cantante argentino. Se trata de uno de los combates con mayor expectativa por la popularidad internacional de ambos músicos y por el intenso entrenamiento que realizaron durante los últimos meses.

Todos los combates y los resultados

De las diez competiciones ya se disputaron seis, lo que significa que solo quedan los cuatro últimos combates, que contarán con la pelea estelar entre IlloJuan y TheGrefg.