Confirmado: la Intendencia de San Luis fue muy generosa con Laura Sánchez

La presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, Laura Sánchez, es investigada por el Ministerio Público Fiscal por el presunto desvío de fondos públicos.

La acusación central es el presunto uso de recursos del Estado municipal para beneficiar un emprendimiento comercial privado, y los denunciantes (concejales del PJ) señalaron pagos sistemáticos del servicio eléctrico de EDESAL a favor de "Suela 13", un complejo deportivo de futsal vinculado a la concejala.

En las últimas horas se registró un avance clave en la investigación, ya que la fiscalía libró un oficio a EDESAL pidiendo información sobre el NIS del medidor de "Suela 13": a nombre de quién estaba y si se había realizado cambio de titular.

EDESAL respondió y confirmó la teoría del caso. Según la documentación incorporada a la causa, el NIS del medidor estuvo a nombre de la Municipalidad de San Luis y fue pagado por el municipio al menos desde julio de 2025 hasta junio de 2026. El cambio de titularidad a nombre de Laura Sánchez se concretó recién en junio de este año.

En el mismo informe la empresa adjuntó los contratos. Allí consta que en julio de 2025 se firmó el contrato de alquiler del inmueble donde funciona "Suela 13". En ese contrato figura como propietaria Laura Sánchez, quien además es presidenta de la Liga Sanluiseña y le alquila ese predio a la misma liga de la que es presidenta.

Desde el entorno municipal se había sostenido que el suministro correspondía a un inmueble alquilado por la gestión anterior y que el trámite para dar de baja el medidor ya se había iniciado antes de la denuncia. La investigación penal continúa en el Ministerio Público Fiscal.