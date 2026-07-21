UCR: tras meses de conflicto y un fallo judicial fijaron internas para el 25 de octubre

La Unión Cívica Radical de San Luis finalmente puso fecha a su renovación de autoridades. La Convención Provincial se reunió con la participación de 45 convencionales de distintos puntos de la provincia y aprobó por unanimidad la convocatoria a elecciones internas para el próximo 25 de octubre. Con esa decisión quedó formalmente iniciado el cronograma electoral previsto por la Carta Orgánica del partido.

Durante el encuentro también se aprobaron los balances correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, se designó a los miembros de la Junta Electoral y se rechazó una impugnación presentada contra la convocatoria. A su vez, se incorporó al calendario la elección de autoridades de la Juventud Radical, en un intento por normalizar el funcionamiento partidario tras meses de tensión.

La convocatoria llega después de uno de los conflictos internos más duros que atravesó el radicalismo sanluiseño en los últimos años. El enfrentamiento tuvo como protagonistas a la conducción partidaria y al sector Identidad Radical, liderado por el exdiputado nacional José Riccardo. El cuestionamiento central fue la continuidad de Juan Álvarez Pinto al frente de la UCR mientras ejerce como ministro de Turismo y Cultura del Gobierno provincial, algo que según el artículo 138 de la Carta Orgánica no está permitido.

Esa disputa terminó en la Justicia Federal. A principios de julio el juez Juan Esteban Maqueda declaró la nulidad de las resoluciones N° 2, 3, 4 y 5 de 2026 dictadas por el Comité Ejecutivo Provincial. Para el magistrado, ese órgano carecía de competencia para modificar aspectos centrales de la Carta Orgánica y del proceso electoral interno. El fallo dejó sin efecto las resoluciones que incluso habían sido ratificadas luego por la Convención, y representó un golpe fuerte para la conducción actual.

Referentes de Identidad Radical confirmaron que participarán de los comicios del 25 de octubre. Sin embargo, señalaron que todavía no está definido quién encabezará la lista para disputar la presidencia del partido.

De no surgir nuevas impugnaciones o planteos judiciales, la UCR provincial se encamina a definir en las urnas su conducción, en un escenario marcado por la fractura interna y la necesidad de reordenar el partido de cara a los próximos desafíos electorales.