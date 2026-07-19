Fuertes críticas al Gobierno por "opacar" los festejos del subcampeonato

En Villa Mercedes, la gente salió a festejar. Pero al igual que en toda la provincia, hubo operativos para impedir el acceso vehicular en distintos sectores. Foto: Somos Noticias Villa Mercedes.

Argentina salió subcampeón del mundo luego de perder contra España. El resultado desfavorable no impidió la tremenda alegría de la gente, que salió a las calles a festejar la entrega de un equipazo que lo dio todo hasta el último minuto.



Sin embargo, las celebraciones populares se vieron totalmente opacadas por una serie de medidas dispuestas por el Gobierno provincial.



Ya desde las primeras horas, las decisiones oficiales arruinaron la jornada impidiendo el libre traslado de los vecinos. La Secretaría de Transporte determinó que, desde el inicio de la final y hasta las 21:00, no hubiera servicio de colectivos hacia La Punta, Juana Koslay, Potrero de los Funes y El Volcán. Aunque desde el área adjudicaron razones de "seguridad", la medida fue catalogada por los usuarios como "antipueblo" y cosechó un masivo repudio.



Como si fuera poco, en distintas ciudades y localidades del territorio provincial, por órdenes de las autoridades provinciales de Seguridad, impidieron el acceso vehicular a zonas céntricas, plazas y avenidas que tradicionalmente son el punto de encuentro de las caravanas, generando una profunda indignación general.



El malestar se trasladó de inmediato a las redes sociales, donde los vecinos descargaron su bronca. "Una verdadera payasada cortar los ingresos a la avenida, ahogando un festejo que la gente misma disfruta. Si no conocen a la gente de la localidad, no tomen decisiones brutas", criticó con dureza Alejandro Ramos.



Por su parte, Fede Naya sumó su queja: "Colectivos sin servicios a los que son de El Volcán, Potrero, Juana Koslay para llegar al centro. Gobierno garc(...)". Asimismo, en el interior, Dana de Biasio apuntó: "Pecho frío el que les dio orden a la policía de La Toma de cortar las calles de ingreso a la avenida Belgrano".



Esta cuestionada impericia gubernamental se vio desde el inicio del mundial. Durante los primeros partidos, la falta de protocolos y de operativos correctos derivó en riñas brutales en los espacios públicos.



Ahora, cuando la comunidad buscaba congregarse en un clima familiar y pacífico, el Gobierno respondió con un exceso de presencia policial y restricciones que terminaron por apagar la fiesta popular.

